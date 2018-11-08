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В Москве, Петербурге и Калуге пройдет Международный фестиваль фламенко

Культура

На танцевальный форум «¡Viva España!» приедут лучшие исполнители фламенко

В Москве, Петербурге и Калуге пройдет Международный фестиваль фламенко
Frank Liebig
Фламенко

Москва, 8 ноября 2018, 13:13 — REGNUM  С 23 ноября по 1 декабря в трех городах страны — Москве, Санкт-Петербурге и Калуги будет проходить пройдет XVII Международный фестиваль фламенко «¡Viva España!». В 2018 году на лучших концертных площадках этих города выступят звезды национального испанского танца, лауреаты многочисленных премий и наград Мануэль Линьян, Лусия Альварес «Ла Пиньона», Уго Лопес и Росарио Толедо.

В рамках смотра состоятся конкурсные выступления лучших исполнителей фламенко из России и стран СНГ, выставки и мастер-классы звезд фламенко из Испании. 1 декабря пройдет финал конкурса, а также торжественное вручение премии «Золотая кентаврита — 2018».

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Культурная хроника
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