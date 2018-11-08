Джейсон Момоа в образе Аквамена появится в музее восковых фигур мадам Тюссо

Лондон, , 12:39 — REGNUM В известном музее восковых фигур мадам Тюссо появится скульптура Джейсона Момоа, это произойдет ещё до премьеры фильма «Аквамен». Об этом 7 ноября сообщил журнал E!

Джеймс Полдинг, работающий в компании, заявил, что больше нигде в мире фанаты киновселенной DC не смогут увидеть фигуру Момоа в образе Аквамена и сделать с ней селфи.

«Это приключение, запоминающееся на всю жизнь, его может предоставить лишь мадам Тюссо!» — заявил Полдинг.

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Напомним, в этом музее уже есть фигура Бена Аффлека в образе Бэтмена и Генри Кавилла в костюме Супермена. Также там присутствует и Чудо-женщина, роль которой в киновселенной DC исполнила актриса Галь Гадот.

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