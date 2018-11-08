Памятники конструктивизма в Сибири: одни ремонтируют, о других забыли

Кемерово, , 12:14 — REGNUM Новокузнецкий кинотеатр «Коммунар» станет настоящим дворцом кукол. Об этом сегодня, 8 ноября, в эфире программы «Утро с мэром» на «Ново-ТВ» рассказал глава города Сергей Кузнецов. Он пообещал, что восстановительные работы на объекте культурного наследия регионального значения будут завершены к концу 2019 года.

«Это будет дворец кукол, работы ведутся под патронажем Владимира Машкова. Работы там очень масштабные. Когда его строили в 30-е годы, его строили без принципов сейсмостойкости, которые сейчас у нас в требованиях по Новокузнецку присутствуют — от 8 баллов и выше, — сказал мэр Новокузнецка, отметив, что строители столкнулись с дополнительными проблемами: объект стоит на бывшем болоте и фундамент постоянно топится грунтовыми водами.

Отметим, что «Коммунар» находится в областной собственности и именно департамент культуры нанял подрядчика, который выполняет соответствующие работы по проекту. По словам Кузнецова, когда подрядчик зашёл на объект и увидел, что там происходит, то он предположил, снести его и построить новый «ровно такой же, как он был, но только по новым технологиям».

Тем временем, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, судьба «близкого родственника» новокузнецкого кинотеатра первого звукового кинотеатра «Металлист» в Новосибирске находится в подвешенном состоянии.

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Напомним, 1 августа здание «Металлиста» было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия. Но это не помешало владельцу здания и земельного участка под ним 2 августа начать его сносить. Общественным активистам, полиции и чиновникам удалось на время остановить демонтаж здания, но стены и перекрытия большого зала были разрушены, не тронутой пока осталась фасадная часть. На этом дело приостановилось. Сейчас на площадке перед кинотеатром стоит экскаватор, но работы пока не ведутся. Принять решение о включении здания «Металлиста» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России либо об отказе во включении его в этот реестр планируется до 31 июля 2019 года — к этому времени должна быть проведена государственная историко-культурная экспертиза кинотеатра.

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