В Обнинске открылась выставка плакатов о Гражданской войне в России

Обнинск, Калужская область, , 12:08 — REGNUM В Музее истории города Обнинска Калужской области в период с 8 по 18 ноября 2018 года пройдёт выставка «Плакаты Гражданской войны в России 1917−1922 гг. из собрания Государственного центрального музея современной истории России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в музее.

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Коллекция политического плаката Государственного центрального музея современной истории России начала формироваться ещё в 1922 году, с открытия выставки «Красная Москва» в залах бывшего Английского клуба на Тверской улице.

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Политические плакаты начавшейся Гражданской войны в России — одной из самых трагических страниц в отечественной истории — стали мощнейшим оружием политической борьбы, рассказали в музее. Интеллигенция, в том числе и художественная, оказалась по разные стороны баррикад: одни в «красной» России начали создавать новое революционное искусство, другие стали работать в информационных и агитационных изданиях «белых» армий и правительств.

Плакаты периода Гражданской войны уже давно превратились в своего рода «художественную энциклопедию», позволяющую проникнуться духом того времени. Они отражают ход событий 1917−1921 годов в стране, а также зарождение и формирование основных жанрово-стилистических особенностей искусства отечественного плаката, в которых осуществились первые попытки обобщения типов и образов эпохи.

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