В Музеях Московского Кремля пройдет фестиваль итальянской музыки

Москва, , 12:07 — REGNUM С 16 по 27 ноября в Музеях Московского Кремля IV Международный фестиваль «Посольские дары». В этом году он приурочен к выставке «Bvlgari. Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей».

На всех трех концертах, которые пройдут в залах Оружейной палаты, прозвучит итальянская музыка.