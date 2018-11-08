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В Перми к концу ноября установят главную городскую ёлку

Культура

Её высота будет короче на 8 метров, чем у ёлки 2017 года

Пермь, 8 ноября 2018, 12:07 — REGNUM  В Перми на эспланаде начались подготовительные работы по установке главной ёлки города. До 17 ноября планируют собрать каркас, а к 28 ноября завершить работы по установке и украшению новогоднего дерева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

Высота искусственной ели составит 22 метра. Для её оформления будет заказан новый вид украшений: светящиеся звезды размером от 0,5 до 1 метра.

Добавим, в 2017 году работы по установке главной городской ёлки начались примерно 17 ноября, а завершились к 15 декабря. Высота новогоднего дерева составила 30 метров.

Напомним, в 2018/2019 году ледовый комплекс на эспланаде, где устанавливают главную ёлку, посвящён культуре стран Восточной Азии и оформлен в соответствующем стиле.

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