В Перми к концу ноября установят главную городскую ёлку

Пермь, , 12:07 — REGNUM В Перми на эспланаде начались подготовительные работы по установке главной ёлки города. До 17 ноября планируют собрать каркас, а к 28 ноября завершить работы по установке и украшению новогоднего дерева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

Высота искусственной ели составит 22 метра. Для её оформления будет заказан новый вид украшений: светящиеся звезды размером от 0,5 до 1 метра.

Добавим, в 2017 году работы по установке главной городской ёлки начались примерно 17 ноября, а завершились к 15 декабря. Высота новогоднего дерева составила 30 метров.

Напомним, в 2018/2019 году ледовый комплекс на эспланаде, где устанавливают главную ёлку, посвящён культуре стран Восточной Азии и оформлен в соответствующем стиле.

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