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В YouTube выложили фильм Marvel «Фантастическая четверка» 1994 года

Культура

Студия решила не выпускать в широкий прокат эту картину из-за низкого качества

Лос-Анджелес, США, 8 ноября 2018, 11:39 — REGNUM  В YouTube выложили фильм Marvel «Фантастическая четверка» 1994 года, который так и не вышел прокат. Видео было опубликовано на портале Actors Filming.

Ранее в сети появилась информация о том, что студия решила не выпускать в широкий прокат эту картину по причине её низкого качества. Теперь поклонники киновселенной получили возможность посмотреть этот ранний кинокомикс.

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Напомним, в 2005 году вышел фильм «Фантастическая четверка» режиссёра Тима Стори. При бюджете $100 млн картина собрала в США около $154 млн, а в мире — около $330 млн.

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