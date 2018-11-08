Лос-Анджелес, США, , 11:39 — REGNUM В YouTube выложили фильм Marvel «Фантастическая четверка» 1994 года, который так и не вышел прокат. Видео было опубликовано на портале Actors Filming.

Ранее в сети появилась информация о том, что студия решила не выпускать в широкий прокат эту картину по причине её низкого качества. Теперь поклонники киновселенной получили возможность посмотреть этот ранний кинокомикс.

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Напомним, в 2005 году вышел фильм «Фантастическая четверка» режиссёра Тима Стори. При бюджете $100 млн картина собрала в США около $154 млн, а в мире — около $330 млн.

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