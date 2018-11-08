В Музее музыки в Москве открывается выставка о пианисте Николае Петрове

Москва, , 11:36 — REGNUM 8 ноября в Национальном музее музыки в Москве открывается выставка «Планета пианиста Петрова». Она посвящена выдающемуся пианисту, профессору, общественному деятелю, основателю Международного фонда поддержки юных исполнителей Николаю Петрову. В 2018 году ему могло бы исполниться 75 лет.

Экспозиция рассказывает о личности Николая Петрова в двух ракурсах: профессиональном и частном. С одной стороны, Петров — видный общественный и культурный деятель, активно концертирующий пианист, победитель и лауреат международных конкурсов, с другой — заботливый семьянин, коллекционер, хлебосольный хозяин дома на Николиной Горе, построенного самим музыкантом.

Среди экспонатов — рояль фирмы Steinway & Sons (Нью-Йорк, 1909), авторская коллекция изделий гжельских мастеров, старинные семейные портреты, фотографии музыканта, личные вещи и другие предметы.