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В Музее музыки в Москве открывается выставка о пианисте Николае Петрове

Культура

Выставка открыта до 25 декабря

Москва, 8 ноября 2018, 11:36 — REGNUM  8 ноября в Национальном музее музыки в Москве открывается выставка «Планета пианиста Петрова». Она посвящена выдающемуся пианисту, профессору, общественному деятелю, основателю Международного фонда поддержки юных исполнителей Николаю Петрову. В 2018 году ему могло бы исполниться 75 лет.

Экспозиция рассказывает о личности Николая Петрова в двух ракурсах: профессиональном и частном. С одной стороны, Петров — видный общественный и культурный деятель, активно концертирующий пианист, победитель и лауреат международных конкурсов, с другой — заботливый семьянин, коллекционер, хлебосольный хозяин дома на Николиной Горе, построенного самим музыкантом.

Среди экспонатов — рояль фирмы Steinway & Sons (Нью-Йорк, 1909), авторская коллекция изделий гжельских мастеров, старинные семейные портреты, фотографии музыканта, личные вещи и другие предметы.

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Культурная хроника
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