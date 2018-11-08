Netflix выпустил трейлер фильма «Маугли: легенды джунглей»

Лос-Анджелес, США, , 11:26 — REGNUM Netflix опубликовала первый официальный трейлер фильма «Маугли: легенды джунглей». Ролик был выложен 7 ноября на официальном YouTube-канале компании.

Снимал картину актер и режиссёр Энди Серкис, известный зрителям по ролям в фильмах «Черная Пантера», «Властелин колец: Братство Кольца» и «Звёздные войны: Последние джедаи». Свои голоса животным в «Маугли: легенды джунглей» подарили такие известные актёры, как Кристиан Бэйл, Бенедикт Камбербэтч, Кейт Бланшетт, Наоми Харрис и Том Холландер.

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Напомним, ожидается, что Netflix выпустит картину в 2019 году, точная дата премьеры не называется. Роль Маугли в ней исполнит Роэн Чанд. Энди Серкис так же озвучил одного из персонажей.

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