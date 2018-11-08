На экраны страны вышел фильм Александра Куликова «Пришелец»

Москва, , 11:02 — REGNUM 8 ноября в российский прокат выходит фильм режиссера Александра Куликова «Пришелец» производства кинокомпании «Союз Маринс Групп». Это очередная космическая одиссея о выживании мужественного человека, оказавшегося волею случая на далекой планете в одиночестве. Соответственно, кроме постоянной борьбы главному герою — космонавту Александру Чапаеву — предстоит переосмыслить и свою жизнь, а заодно и все человеческие ценности. В ролях Андрей Смоляков, Анна Банщикова, Григорий Саятвинда, Максим Виторган и другие.

Вдумчивый зритель сразу увидит параллели с известным фильмом Ридли Скотта «Марсианин» с Мэттом Деймоном в главной роли. Здесь история детективная. Михаил Расходников написал сценарий фильма «Марсианин» в 2007 году. Тогда же разослал сюжет разным кинокомпаниям, включая знаменитую «20th Century Fox», вернее в ее филиал «Двадцатый Век Фокс СНГ», которая активно собирает материал, сотрудничает с талантливыми автторами. Ответа не последовало и Расходников решил работать с командой «Семь Арт». В 2012 году фильм был запущен в производство, в 2014 году в сети появился первый трейлер картины. Выход на большой экран планировался в конце 2015 года под названием «Марсианин». В этом же 2015 году, в мировой прокат выходит фильм режиссёра Ридли Скотта с Мэттом Деймоном в главной роли с аналогичным названием «Марсианин». Попытки Михаил Расходников — он обвинил 20th Century Fox в откровенном плагиате — отстоять свое авторство в суде ни к чему не привели.

Пришлось уже самим российским создателям фильма вносить изменения в картине, а, по сути, переснимать его заново. Осенью 2016 года при крушении вертолёта погиб режиссёр фильма Александр Куликов. Фильм доделывался режиссёром пост-продакшн кинокомпании «Союз Маринс Групп» Беатой Соколовой.