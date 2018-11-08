Госдума отменила прокатные удостоверения для фестивальных фильмов

Москва, , 11:02 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, разрешающий показ фильмов на кинофестивалях без прокатных удостоверений, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

Выдача удостоверения сопровождается дополнительной рекламой фильма, отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы сами провоцируем отрицательный интерес в отношении фильмов, которым не выдаются прокатные удостоверения», — предложил парламентарий.

Показ фильмов на международных кинофестивалях может осуществляться без прокатного удостоверения при соблюдении ряда условий. Прежде всего, международный кинофестиваль должен быть включен в перечень кинофестивалей (ежегодно утверждается Минкультуры), общая продолжительность кинофестиваля должна составлять не менее 3-х и не более 15-и дней при условии, что показ такого фильма на кинофестивале осуществляется не более 5-и раз, а в случае проведения мероприятий данного кинофестиваля с периодичностью более одного раза в год их общая продолжительность не должна превышать 15-ть дней, а каждое мероприятие не должно длиться менее 3-х дней подряд и суммарное количество показов такого фильма на всех мероприятиях данного кинофестиваля не должно превышать 5 раз.

Также не требуется получение прокатного удостоверения в случае показа фильмов исключительно в культурно-просветительских целях и в рамках осуществления уставной деятельности музеями, выставочными залами или образовательными организациями, реализующими основные и дополнительные образовательные программы, а также в случае показа фильмов зарубежного производства на межгосударственных мероприятиях, проводимых в рамках культурного обмена между Российской Федерацией и иностранным государством.

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