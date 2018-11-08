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Жириновский предложил маркировать фильмы с искажением истории

Культура

При этом выдавать прокатные удостоверения

Жириновский предложил маркировать фильмы с искажением истории
Рене Магритт. Фальшивое зеркало. 1935

Москва, 8 ноября 2018, 11:01 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил маркировать фильмы, где допускается искажение исторических фактов, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

«Прокатное удостоверение пускай будет, но внизу или в начале фильма написать, что факты, изложенные в данном фильме, не соответствуют исторической действительно и заключение экспертной комиссии Минкультуры и так далее», — предложил Жириновский.

Он обратил внимание на то, что отказ в выдаче прокатного удостоверения и шумиха вокруг этого привлекает дополнительное внимание к спорным картинам.

Читайте развитие сюжета: Госдума отменила прокатные удостоверения для фестивальных фильмов

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