Жириновский предложил маркировать фильмы с искажением истории

Москва, , 11:01 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил маркировать фильмы, где допускается искажение исторических фактов, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

«Прокатное удостоверение пускай будет, но внизу или в начале фильма написать, что факты, изложенные в данном фильме, не соответствуют исторической действительно и заключение экспертной комиссии Минкультуры и так далее», — предложил Жириновский.

Он обратил внимание на то, что отказ в выдаче прокатного удостоверения и шумиха вокруг этого привлекает дополнительное внимание к спорным картинам.

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