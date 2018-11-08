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Инди-игра The Forest установила рекорд по продажам

Культура

Она разошлась в количестве более 5,3 млн копий

Оттава, 8 ноября 2018, 10:25 — REGNUM  Инди-разработчик Endnight Games объявил о том, что его игра The Forest, выполненная в жанре survival (выживание), разошлась в количестве более 5,3 млн копий. Об этом 7 ноября сообщил портал PC Games Insider.

Игра вышла в Steam в мае 2014 года, согласно утверждениям Endnight Games, первоначальный бюджет проекта составил $125 тыс. Издание отмечает, что это просто потрясающий результат для независимой студии. В пресс-релизе компания сообщила, что в декабре 2018 года в игре появится новое существо, также геймеры получат новое оружие, новую одежду, а также новые предметы для строительства.

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Напомним, в The Forest перед главным персонажем стоит задача выжить на острове после авиакатастрофы и найти пропавшего сына, которого забрал таинственный незнакомец.

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