Ростовский симфонический оркестр отправится с концертом в Австрию

Ростов-на-Дону, , 10:21 — REGNUM Ростовский симфонический оркестр готовится к выступлению в Австрии. Концерт, в программу которого войдут произведения известных композиторов ХХ века, запланирован на январь 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Подготовка к выступлению в концертном зале Брукнерхаус обойдётся в 3 млн рублей. Необходимая сумма будет выделена из региональной казны.

Симфонический оркестр Ростовской областной филармонии участвует не только в российских, но и международных фестивалях и конкурсах. Концерты творческого коллектива проходили в Москве, Мадриде, Токио и Сеуле.

На официальном сайте Ростовской областной филармонии отмечается, что Ростовский симфонический оркестр был создан 12 октября 1935 года. Первым дирижером коллектива стал выпускник музыкального училища при Ростовском-на-Дону Императорском русском музыкальном обществе Бруно Берман.

В настоящее время в репертуаре музыкантов —мировая симфоническая литература от старинной музыки до произведений современных композиторов.