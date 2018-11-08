Рон Ховард хочет снимать новые фильмы по киновселенной «Звездных войн»

Лос-Анджелес, США, , 10:10 — REGNUM Режиссёр Рон Ховард заявил о том, что он по-прежнему открыт для новых проектов франшизы «Звёздные войны», несмотря на неудачное выступление в прокате фильма «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории». Об этом 7 ноября сообщил портал Screen Rant.

Ховард сказал, что во время съемок фильма про Хана Соло он получил большой опыт. Кроме того, он напомнил, что его дочь Брайс Даллас Ховард снимала один из эпизодов будущего сериала «Мандалорец», так что через её работу он вновь прикоснулся к вселенной «Звездных войн».

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Напомним, студия Lucasfilm наняла Рона Ховарда после того, как из-за «творческих разногласий» с продюсерами проект покинул режиссёрский дуэт Фила Лорда и Кристофера Миллера. Ховарду пришлось доснимать картину, в итоге при бюджете $275 млн фильм собрал в США лишь около 213 млн, а в мире — около $392 млн.

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