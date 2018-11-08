К Ганзе-2019 приведут в порядок только аварийные участки Псковской крепости

Псков, , 10:04 — REGNUM К лету 2019 года в Пскове должны быть приведены в порядок особо аварийные участки крепостных стен — речь идёт и об ансамбле Псковского кремля, и о комплексе крепостных сооружений Окольного города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, такое поручение по итогам работы федерального оргкомитета по подготовке XXXIX Международных Ганзейских дней в Пскове дала вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

«В таком виде их оставлять нельзя. Это не только вопрос безопасности, но и вопрос сохранения памятника. Стены разрушаются в том числе потому, что утрачены деревянные перекрытия. Если мы проведем противоаварийные работы, то сохраним сооружения от дальнейшего разрушения», — пояснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В ходе его рабочей встречи с директором Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ Николаем Цигановым было отмечено, что объём необходимых работ по вычинке кладки стен и приведению в порядок деревянных покрытий крепостных сооружений достаточно велик и требует больших финансовых вложений, а в целом реализация планов по реставрации и приспособлению этих памятников может занять не один год. Михаил Ведерников предложил совместно разработать комплексную программу по реконструкции объектов, а затем поэтапно ее выполнять.

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Напомним, Международные Ганзейские дни в Пскове пройдут в июне 2019 года. К этому масштабному форуму, на который ожидают порядка 500 тыс. туристов, в городе проводят работы по благоустройству и стремятся завершить крупные инфраструктурные проекты.

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