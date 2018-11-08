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Певец Хайно завершит музыкальную карьеру в 2019 году

Культура

В декабре популярному немецкому артисту исполнится 80 лет

Певец Хайно завершит музыкальную карьеру в 2019 году
Sven-Sebastian Sajak
Певец Хайно

Берлин, 8 ноября 2018, 10:00 — REGNUM  79-летний немецкий певец Хайно объявил о грядущем завершении своей музыкальной карьеры. Планами на ближайшее будущее он поделился с журналом Super Illu.

23 ноября певец презентует свой прощальный альбом под названием «…und Tschüss» («…и прощайте»). В марте 2019 года начнутся его последние гастроли.

По словам артиста, после выхода на пенсию он будет проводить больше времени со своим 21-летним внуком. Тот тоже выбрал музыкальную стезю.

13 декабря Хайнцу-Георгу Крамму (полное имя музыканта) исполнится 80 лет. Хайно является одним из самых популярных исполнителей народной музыки в Германии.

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