В Екатеринбурге вновь объявлен конкурс на строительство «Эрмитаж-Урала»

Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM Очередной конкурс на реконструкцию культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» объявила администрация Екатеринбурга. Он размещён на портале государственных закупок и стоимость контракта составляет свыше 217 млн рублей.

Согласно документам, подрядчик должен разработать план реконструкции здания музея изобразительных искусств и провести археологические изыскания на месте работ до апреля 2020 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 32 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Екатеринбурга уже дважды проводила конкурс на реконструкцию здания №11 по улице Вайнера, в котором разместится «Эрмитаж-Урал». Весной и летом 2018 оба конкурса провалились из-за отсутствия заявок на участие.

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Напомним, что строительство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» начало планироваться ещё в 2014 году. В 2017 году на месте планируемых работ был выявлен культурно-исторический слой, что повлекло проведение археологических работ и удорожание проекта.

Сам культурно-просветительский центр согласно проекту должен разместиться в двух зданиях. Экспозиция будет работать на Вайнера, 11, а на Вайнера, 16 планируется разместить фондохранилище.

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