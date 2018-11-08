Фанатов «Гарри Поттера» шокировал внешний вид актера Тома Фелтона

Лондон, , 09:01 — REGNUM Фанаты киновселенной «Гарри Поттер» были шокированы внешним видом актёра Тома Фелтона, который сыграл в фильмах роль Драко Малфоя. Об этом 8 ноября сообщил портал Mirror.

https://twitter.com/RustyMelvin/status/1060169789329547264

Фелтон появился в эфире шоу «Доброе утро Британия». Он рассказал ведущим о своей новой роли в научно-фантастическом веб-сериале «Начало» (Origin), который в ноябре 2018 года смогут посмотреть подписчики YouTube Premium. Позже в соцсетях поклонники отметили, что актер сильно изменился внешне, им не понравилась его нынешняя прическа и внешний вид в целом, многие из них отметили, что Фэлтон «постарел».

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Напомним, сериал «Начало» (Origin) расскажет зрителям об экипаже космического корабля, застрявшего на орбите далекой планеты. Группа космонавтов вынуждена выживать при помощи совместных усилий, однако вскоре люди понимают, что один из них не является тем, за кого он себя выдавал.

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