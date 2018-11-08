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Netflix анонсировал аниме «Тихоокеанский рубеж» и «Видоизменённый углерод»

Культура

Компания решила запустить новые проекты по двум популярным франшизам

Нью-Йорк, США, 8 ноября 2018, 08:41 — REGNUM  Компания Netflix анонсировала аниме-сериал по фильму «Тихоокеанский рубеж» и полнометражный аниме-фильм, в основу которого ляжет шоу «Видоизменённый углерод». Об этом 7 ноября сообщил портал Screen Rant.

Героями ТВ-версии «Тихоокеанского рубежа» станут брат и сестра, пилотирование робота даст им возможность найти пропавших родителей. Пока что нет подробностей о сюжете аниме «Видоизменённый углерод», однако известно, что события в нём будут происходить в той же самой вселенной и зрителю будут показаны её «новые элементы мифологии».

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Напомним, фильм «Тихоокеанский рубеж 2» вышел на экраны в марте 2018 года. При бюджете $150 млн сумма его общемировых сборов составила около $290 млн. Сериал «Видоизмененный углерод» вышел на потоковом сервисе Netflix в феврале 2018 года.

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