«Здание обветшало, экспозиция технически устарела»: судьба музея в Татарии

Чистополь, Татария, , 05:35 — REGNUM Депутаты Татарии 8 ноября 2018 года обсудят судьбу музея классика татарской литературы Гаяза Исхаки, который был открыт в его родной деревне в 1993 году и с того момента ремонтно-реставрационные работы в нём не проводились. За это время «здание обветшало, экспозиция технически устарела и не соответствует требованиям современного музея». Комитет Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам на заседании планирует рекомендовать минкультуры РТ, Всемирному конгрессу татар, главами Чистопольского и Альметьевского районов проработать концепции дальнейшего развития историко-мемориального и этнографического музея Гаяза Исхаки и принять меры по его сохранению и развитию, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы к заседанию.

Помимо этого, министерству будут рекомендовать провести мониторинг состояния мемориальных музеев в республике для повышения туристической привлекательности и посещаемости.

Напомним, в 2018 году писателю, общественному и политическому деятелю Гаязу Искахи исполняется 140 лет со дня рождения. Он родился в деревне Яуширма, которая сегодня называтся село Кутлушкино Чистопольского района. Музей писателя с 2014 года является структурным подразделением Чистопольского государственного историко-архитектурного и литературного музея-заповедника.

«В 2015—2016 годах на средства из бюджета Республики Татарстан была заменена система отопления с переводом на газовое отопление. К музею Г. Исхаки ведет единственная дорога в селе, быстро разбиваемая большегрузами, в результате чего туристические автобусы не могут проехать к музею. Посещение музея Г. Исхаки включено во все туристические маршруты музея-заповедника, предлагается всем туристическим компаниям, но в целом музей имеет низкую посещаемость», — отмечается в отчёте.