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The Beatles в честь юбилея «вернулись в СССР»

Культура

Группа выпустила новый клип на песню Back in the U.S.S.R

The Beatles в честь юбилея «вернулись в СССР»
The Beatles

Ливерпуль, Великобритания, 8 ноября 2018, 01:04 — REGNUM  На официальном канале ливерпульской четверки в YouTube появился клип на песню «Back in the U.S.S.R.».

Клип представляет собой нарезку из кадров хроники, сопровождающиеся текстом песни. Песня впервые появилась на альбоме «White Album» в 1968 году. Группа планирует юбилейное переиздание альбома 9 ноября, в честь 50-летия альбома. Выход клипа приурочен к этому событию.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в интернете был опубликован еще один клип с «White Album» — на песню «Glass Onion». Выход этого клипа был также приурочен к 50-летию альбома и его грядущему переизданию.

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