Умер французский композитор Франсис Ле

Ницца, Франция, , 23:22 — REGNUM Во Франции на 87-м году жизни скончался композитор Франсис Ле. Об этом 7 ноября сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози в своём микроблоге в Twitter.

«С огромной болью я узнал о смерти Франсиса Ле, восхитительного музыканта и композитора из Ниццы», — написал Эстрози.

Франсис Ле был автором музыки для песен Эдит Пиаф, Мирей Матье, Ива Монтана, Фрэнка Синатры, а также написал саундтреки более чем к 50 фильмам, среди которых «Мужчина и женщина», «История любви», «Пассажир дождя» и другие.

За работу над фильмом «История любви» Франсис Ле в 1971 году получил премию «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный саундтрек».