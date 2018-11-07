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Умер французский композитор Франсис Ле

Культура

Ле был автором музыки для песен Эдит Пиаф и Мирей Матье, а также саундтреков к десяткам кинофильмов

Умер французский композитор Франсис Ле
Иллюстрация: Francis-lai.com
Франсис Ле

Ницца, Франция, 7 ноября 2018, 23:22 — REGNUM  Во Франции на 87-м году жизни скончался композитор Франсис Ле. Об этом 7 ноября сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози в своём микроблоге в Twitter.

«С огромной болью я узнал о смерти Франсиса Ле, восхитительного музыканта и композитора из Ниццы», — написал Эстрози.

Франсис Ле был автором музыки для песен Эдит Пиаф, Мирей Матье, Ива Монтана, Фрэнка Синатры, а также написал саундтреки более чем к 50 фильмам, среди которых «Мужчина и женщина», «История любви», «Пассажир дождя» и другие.

За работу над фильмом «История любви» Франсис Ле в 1971 году получил премию «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный саундтрек».

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