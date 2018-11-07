В московской библиотеке открылась выставка живописи Вячеслава Зайцева

Москва, , 22:38 — REGNUM В Библиотеке искусств им. А. П. Боголюбова в Москве до 20 декабря 2018 года открыта выставка живописи и графики художника-модельера Вячеслава Зайцева. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе библиотеки, на выставке представлены работы, не связанные с темой дизайна одежды.

«Здесь собралась большая и очень интересная коллекция живописи. На ней запечатлены образы эпохи», — заявил Вячеслав Зайцев на открытии.

По его словам, работа над картинами велась в разных городах США и Евросоюза. В Библиотеке искусств им. А. П. Боголюбова представлено 70 работ модельера.

«Друзья пригласили меня в Америку. Я приехал туда и писал картины с десяти утра до девяти вечера… Они удивлялись, как я за месяц смог сделать столько работ, а я просто дорвался… После этого я поехал в Бельгию, в Брюссель. Для русских художников там выделяют помещение для работы. Я работал в продуктовом магазине», — отметил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мурманской областной научной библиотеке установили двухметровую книгу, выполненную из дерева и экокожи. С одной стороны арт-объекта изображено «Древо познания», а с другой представлены цитаты известных писателей. По замыслу авторов, это привлечет в библиотеку новых читателей.

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