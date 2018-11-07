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В калужской школе открыли памятную доску в честь погибшего полицейского

Культура

Евгений Никитин погиб, находясь на боевом задании в Северокавказском регионе

Калуга, 7 ноября 2018, 22:14 — REGNUM  В Куровском микрорайоне Калуги на здании школы № 47 торжественно установили памятную доску выпускнику — сотруднику ОМОНа, сержанту полиции Евгению Никитину. Как сообщили 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM в управлении Росгвардии по Калужской области, в церемонии приняли участие родные и близкие погибшего бойца, преподаватели и учащиеся школы, а также сотрудники ОМОНа.

«Семь лет его нет с нами. Человек жив, пока его помнят. И наша школа помнит Евгения. Мы гордимся, что он был нашим учеником», — заявила директор школы Галина Синягина.

Сослуживец сержанта полиции Евгения Никитина — старший лейтенант полиции Алексей Бычин отметил:

«Женя был человеком, который словом и делом доказывал то, что он настоящий защитник нашей Родины».

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятной доске.

Напомним, 7 ноября 2011 года сержант Евгений Никитин погиб, находясь на боевом задании в Северокавказском регионе. Указом президента России Владимира Путина он был награжден медалью «За отвагу» посмертно.

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