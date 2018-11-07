«Понятно, с чем она столкнулась» — Шведскую академию покидает еще один член

Стокгольм, 7 ноября 2018, 21:13 — REGNUM Скандально известную Шведскую академию покидает ещё один член — профессор Джейн Свенугссон, 7 ноября передает агентство Associated Press.
Согласно заявлению Свенугсон, после «тщательной оценки» происходящего в академии, она «хочет сосредоточиться на своей основной работе» в качестве профессора теологии.
Госпожа Свенунгссон непричастна к «секс-скандалам», финансовым злоупотреблениям и «сливам» прессе информации о Нобелевских лауреатах, которые до нее вынудили покинуть свои посты уже семерых членов академии.
«Для всех нас был чрезвычайно трудный год. Я могу понять, с чем она столкнулась как новый член, когда присоединилась к академии посреди этой войны», — прокомментировал отставку Свенунгссон постоянный секретарь Шведской академии Андерс Олссон.
Джейн Свенунгссон присоединилась к академии в декабре 2017 года, когда скандал вокруг бывшего секретаря Шведской академии Сары Даниус, культурного деятеля Жан-Клода Арно и других представителей учреждения, присуждающего Нобелевскую премию по литературе, уже набирал обороты.
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