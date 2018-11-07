В России откроют первый в мире музей военной формы

Москва, , 15:59 — REGNUM В старинной усадьбе в центре Москвы появится первый музей истории военной формы. Открытие музея запланировано на начало мая 2019 года. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил министр культуры Владимир Мединский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

По словам Мединского, в самом центре столицы находилась разрушенная усадьба. Минкульт отреставрировал её и предложил сделать в ней образцовый общественный музей. Он будет содержаться за счет средств общественной организации и будет примером неформального неогосударствленного подхода к музейной деятельности.

Позже родилась идея создания на базе этой усадьбы музея военной формы, тем более в этой усадьбе исторически жили поколения офицеров. Музейное помещение планируется оборудовать к маю 2019 года. «Это будет первый в мире музей, рассказывающий всю историю русской военной формы от кольчуги до формы спецназа ГРУ», — отметил глава Минкульта.

«Торжественное открытие музея истории военной формы запланировано приблизительно на 9 мая», — уточнил Мединский и пригласил главу государства принять участие в открытии музея. Президент обещал прийти.

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Как сообщало ИА REGNUM, посещаемость музеев Москвы за семь лет выросла в 1,5 раза. За 2017 год музеи и галереи посетили порядка 20 млн человек. В Москве насчитывается порядка 450 музеев, более 100 из них — музеи предприятий и организаций, более 90 — московские музеи и выставочные залы, около 80 музеев — негосударственные и частные.

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