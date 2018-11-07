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В Москве открылся первый Всероссийский съезд директоров домов культуры

Культура

В нем принимают участие представители 78 регионов

Москва, 7 ноября 2018, 12:46 — REGNUM  В Москве в здании Министерства культуры России открылся первый Всероссийский съезд директоров клубных учреждений. Его организаторами выступило само ведомство, а также партия «Единая Россия» и Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова. В форуме принимают участие представители 78 субъектов страны. На повестке — современное состояние домов культуры, их вовлеченность в общественную жизнь региона. Особое внимание участники уделят вопросам реализации проектов «Культура малой Родины» и «Местный дом культуры». Ведь успешное их осуществление, подчеркивают организаторы, позволят жителям иметь доступ к культурным ценностям, а также эффективно заниматься творческим самовыражением. Большое значение это имеет и для расширения дополнительного образования, поддержки юных дарований.

В 2018 году был проведен текущий ремонт в 468 домах культуры, для 1519 приобретено различное оборудование.

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Культурная хроника
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