Леонид Агутин отметит 50-летие грандиозным концертом в «Олимпийском»

Москва, , 11:47 — REGNUM В Москве 10 ноября в спорткомплексе «Олимпийский» замечательный и популярный певец Леонид Агутин выступит с масштабным представлением. Грандиозным концертом на одной из самых больших крытых площадок в столице музыкант, как это принято, отметит свое 50-летие.

Леонида Агутина, автора собственных песен, действительно отличает редкая музыкальность, чувство вкуса. Вот уже четверть века он остается на вершине отечественного олимпа, его неизменно любят миллионы поклонников. На концерте 10 ноября обязательно прозвучат многолетние хиты, а также новые композиции. Но главное, его придет поздравить весь цвет российской эстрады —Алла Пугаёва, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Баста, Валерий Меладзе, Владимир Пресняков, Эмин Агаларов, Анжелика Варум, Иван Дорн, группа А-Студио, Константин Хабенский, Андрей Мерзликин, Сосо Павлиашвили, Ал Ди Меола, Пелагея, Александр Маршал, Гарик Сукачёв, Николай Агутин, Артуро Сандоваль, Лиза Варум. А так как Леонид Агутин является многолетним наставником шоу «Голос», то специальные номера приготовили Антон Беляев, Анастасия Спиридонова, Брендон Стоун, Элина Чага, Мариам Мерабова, Георгий Юфа, Интарс Бусулис, Дарья Антонюк.