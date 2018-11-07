Фестиваль «Вселенная — Светланов!»: 2 дня, 4 зала, 13 концертов

Москва, , 10:43 — REGNUM 10 и 11 ноября в Московской консерватории будет проходить музыкальный фестиваль «Вселенная — Светланов!», посвященный 90-летию выдающегося российского дирижера, композитора и пианиста Евгения Светланова. Организаторы справедливо дали этому действу подзаголовок «Безумный уикенд»: в течение двух дней в Московской консерватории с 12 часов дня и до глубокого вечера в 4 залах будут звучать любимые произведения маэстро — сочинения П. Чайковского, С. Рахманинова, И. Стравинского, С. Прокофьева, Г. Свиридова. Друзья включили в свою программу и произведения самого Евгения Светланова, в том числе и джазовые. Свои выступления посвятят дирижеру Государственный академический симфонический России оркестр им. Евгения Светланова, оркестры Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова, Александр Ведерников, Вадим Репин, Александр Князев, Борис Березовский, Дмитрий Махтин, Андрей Коробейников, Александр Рудин, Струнный квартет им. Бородина, Лио Куокман, Роберт Тревиньо, Роберто Форес Весес, Калле Куусава (дирижеры и лауреаты конкурсов Светланова, завоевавшие мировое признание), а также многие другие артисты.

В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы, выставка Музея Москвы, посвященная Евгению Светланову, видеотрансляции документальных фильмов и выступлений с участием Евгения Светланова, творческие встречи в «Уголке воспоминаний».