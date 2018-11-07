В Санкт-Петербурге состоится концерт памяти реставратора Савелия Ямщикова

Санкт-Петербург, , 09:21 — REGNUM 7 ноября в Государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор» в Санкт-Петербурге пройдет концерт памяти искусствоведа и реставратора Савелия Ямщикова. Он приурочен к 80-летию со дня рождения. Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением Андрея Охлобыстина исполнит духовные сочинения Дмитрия Бортнянского, Василия Титова, Сергея Рахманинова и Альфреда Шнитке.

В Петербурге пройдет целый ряд мероприятий, посвященных Савелию Ямщикову: в Фонде исторической фотографии имени Карла Буллы пройдет фотовыставка «Наш Савва», в галерее «Гильдия мастеров» откроется выставка художников, которые хорошо знали ученого. 24 ноября в Духовно-просветительском центре Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры будет показан фильма о Ямщикове «Долги наши».

Савелий (Савва) Васильевич Ямщиков — советский и российский реставратор, историк искусств, публицист. Академик РАЕН, Председатель Ассоциации реставраторов России. За 40 лет восстановил более 400 уникальных икон, открыл для широкой публики жанр русского провинциального портрета, вернул из забвения имена десятков замечательных русских художников, организовал серию редких выставок, среди них знаменитая «Живопись Древнего Пскова». Савва Васильевич — первый реставратор, получивший за двухсотлетнюю историю Российской Академии художеств ее почетную медаль.