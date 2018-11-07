Среда, 7 Ноября 2018 года
08:45:51 МСК

«60 лет музыки»: маэстро Эннио Марриконе даст концерт в Кремлевском дворце

Культура

В программе знаменитые мелодии из культовых фильмов

Москва, 7 ноября 2018, 08:39 — REGNUM  7 ноября в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоится концерт знаменитого итальянского композитора Эннио Морриконе «60 лет музыки…». Один из самых известных музыкантов ХХ века отмечает мировым турне 60-летие творческой деятельности. За эти годы были написаны более 500 композиции к фильмам разных режиссеров и в разных стилях и жанрах. Среди них хиты на все времена — саунд-треки к лентам «Однажды в Америке», «Неприкасаемые», «Профессионал», «Малена», «Миссия», сериалу «Спрут», и, конечно, музыка к кинофильму «Хороший, плохой, злой», которая занимает вторую позицию рейтинга лучшей музыки к кино. В это вечер, 7 ноября, за дирижерский пульт встанет сам маэстро Морриконе. По его приглашению в концерте примет участие прославленная португальская певица в стиле фаду Дулсе Понтеш.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить