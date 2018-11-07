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В Челябинском госуниверситете стартует Фестиваль японского кино

Культура

Мероприятия посвящёны перекрестному году России и Японии

Челябинск, 7 ноября 2018, 08:20 — REGNUM  Четвертый Фестиваль японского кино стартует сегодня в Челябинском государственном университете. За четыре дня челябинцам будут представлены пять новых фильмов, мастер-классы и выставки, сообщила пресс-служба вуза.

Фестиваль посвящён перекрестному году России и Японии и проводится в рамках Дней Японии в Челябинске с 14 октября по 11 ноября.

Череду мероприятий откроют мастер-классы по живописи тушью, шашкам Го, оригами и искусству тэмари — древней японской технике вышивки с уникальными элементами декора.

На торжественной части с приветственным словом выступят министр по политическим вопросам посольства Японии в России, заведующий политическим отделом посольства Сюити Токуда и ректор ЧелГУ Диана Циринг. Затем состоится показ театральных зарисовок, выступление мастеров боевых искусств и первый фильм — «Самурайская кухня», посвящённый кулинарным баталиям эпохи Эдо.

В последующие дни гости ЧелГУ увидят картины «Никто меня не защитит», «ThermaeRomae», «Волшебный лес Миёри» и «Мамэсиба».

Фестиваль пройдёт в театральном корпусе ЧелГУ (Братьев Кашириных, 129).

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