В Челябинском госуниверситете стартует Фестиваль японского кино

Челябинск, , 08:20 — REGNUM Четвертый Фестиваль японского кино стартует сегодня в Челябинском государственном университете. За четыре дня челябинцам будут представлены пять новых фильмов, мастер-классы и выставки, сообщила пресс-служба вуза.

Фестиваль посвящён перекрестному году России и Японии и проводится в рамках Дней Японии в Челябинске с 14 октября по 11 ноября.

Череду мероприятий откроют мастер-классы по живописи тушью, шашкам Го, оригами и искусству тэмари — древней японской технике вышивки с уникальными элементами декора.

На торжественной части с приветственным словом выступят министр по политическим вопросам посольства Японии в России, заведующий политическим отделом посольства Сюити Токуда и ректор ЧелГУ Диана Циринг. Затем состоится показ театральных зарисовок, выступление мастеров боевых искусств и первый фильм — «Самурайская кухня», посвящённый кулинарным баталиям эпохи Эдо.

В последующие дни гости ЧелГУ увидят картины «Никто меня не защитит», «ThermaeRomae», «Волшебный лес Миёри» и «Мамэсиба».

Фестиваль пройдёт в театральном корпусе ЧелГУ (Братьев Кашириных, 129).

Читайте также: Российские вузы готовы стать домом для китайских студентов, заявили в ЧелГУ