В Москве открылась уникальная выставка «Мир детства»

Москва, , 07:52 — REGNUM В Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве начала свою работу уникальная выставка «Мир детства». Посетители выставки увидят более 1000 работ отечественных и современных художников, которые уделяют много внимания теме детства, сообщается на портале мэра Москвы.

В рамках выставки «Мир детства» будут проводиться бесплатные экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых. Выставка посвящена детским проблемам, укреплению семейных ценностей и поддержке молодых семей с детьми.

Выставка «Мир детства» будет работать почти месяц. Увидеть работы московских художников, выполненные в разных жанрах и творческих направлениях, можно до 21 ноября. Напомним 2018−2027 годы в России объявлены Десятилетием детства.

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Как сообщало ИА REGNUM, указ об объявлении 2018−2027 гг. Десятилетием детства в России подписал российский президент Владимир Путин 29 мая 2017 года. Цель указа — «совершенствование госполитики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 гг.».

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