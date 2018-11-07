Комедия о Крымском мосте собрала 44 млн рублей в первые дни проката

Москва, , 01:25 — REGNUM Комедия «Крымский мост. Сделано с любовью!» Тиграна Кеосаяна собрала около 44 миллионов рублей в первые дни проката, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип».

Сообщается, что за первые пять дней картину посмотрели более 175 тысяч зрителей. За праздничный день 4 ноября фильм собрал 14 млн рублей. В целом, за пять дней показа фильм заработал 43,9 млн рублей.

Действие фильма происходит во время строительства моста через Керченский пролив. Двое молодых людей пытаются завоевать любовь студентки-археолога. Главные роли в картине исполнили Алексей Демидов, Катерина Шпица, Артем Ткаченко и другие. Сценаристом фильма выступила главный редактор RussiaToday Маргарита Симоньян.