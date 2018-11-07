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Ватикан познакомят с русской живописью в ноябре

Культура

Вход на выставку будет бесплатным

Москва, 7 ноября 2018, 01:14 — REGNUM  Третьяковская галерея представит шедевры русской живописи на выставке в Ватикане 19 ноября, сообщила директор галереи Зельфира Трегулова.

Сообщается, что на выставке посетители смогут увидеть как классическую русскую живопись, так и русский авангард — в экспозиции будут присутствовать картины «Черный квадрат» Каземира Малевича и «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина. Отмечается, что вход на выставку будет бесплатным.

Как подчеркнула Трегулова, российская выставка в Ватикане является ответным жестом: в 2016 году в Третьяковской галерее прошла выставка с полотнами Беллини, Рафаэля и Караваджо. Выставка продлится до 16 февраля 2019 года, на ней будет представлено 54 произведения.

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