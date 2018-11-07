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Группа A-Ha с концертом посетит Санкт-Петербург в 2019 году

Культура

В рамках турне, посвященного их альбому 1985 года

Санкт-Петербург, 7 ноября 2018, 00:55 — REGNUM  Музыкальная группа A-Ha выступит в Санкт-Петербурге 20 ноября 2019 года в рамках турне, посвященного их альбому Hunting High and Low, сообщает портал Newinform.

Сообщается, что этот альбом принес группе международный успех в 1985 году, в честь этого альбома и будет мировое турне. По словам лидера группы Пола Воктора-Савоя, тогда коллектив вложил все свои силы в этот альбом, предполагая, что это единственный шанс группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году группа Rammstein выступит в Москве рамках тура по Германии и странам Европы. На серии концертов музыканты представят свой новый альбом.

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