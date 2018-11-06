Умерла актриса сериалов «Интерны» и «Моя прекрасная няня» Наталья Корчагина

Москва, , 22:54 — REGNUM Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Наталья Корчагина скончалась 5 ноября в возрасте 70 лет. Об этом сообщает пресс-служба Московского Театра юного зрителя.

Причина смерти артистки не называется. Сообщается, что похороны Натальи Корчагиной пройдут 8 ноября, прощание состоится в театре в тот же день в 10:30 по московскому времени.

Наталья Корчагина выступала на сцене МТЮЗа с 1974 года и была одной из ведущих актрис театра. В последние годы играла в спектаклях «Пушкин.Дуэль.Смерть», «С любимыми не расставайтесь», «Фалалей».

Широкому зрителю актриса известна по ролям в телесериалах «Моя прекрасная няня», «Интерны» и других, а также телефильмам «Встреча на далеком меридиане», «Господня рыба».