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В Ивантеевке установлен памятник фабриканту и меценату Владимиру Лыжину

Культура

Монумент Владимиру Лыжину был изготовлен и установлен на средства городских предпринимателей

Ивантеевка, Московская область, 6 ноября 2018, 17:31 — REGNUM  В Ивантеевке Московской области в год 80-летия города открыли памятник русскому фабриканту и меценату Владимиру Александровичу Лыжину (1869−1918). Владелец Тонкосуконной фабрики Владимир Лыжин не только создал современное производство, построил большой и благоустроенный рабочий поселок, но и активно участвовал в создании архитектурного облика Ивантеевки. В частности, благодаря ему, и его другу, знаменитому архитектору Льву Кекушеву в городе появились здания в стиле «московский модерн». Но больше Владимир Лыжин известен как благотворитель. Он построил первую в Ивантеевке школу и дома для учителей, организовал и содержал местный театр, много жертвовал на храмы, детские приюты. Он же создал систему денежной и продовольственной поддержки семей фабричных рабочих.

Монумент Владимиру Лыжину был изготовлен и установлен на средства городских предпринимателей.

Автор памятника — московский скульптор Максим Малашенко.

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Культурная хроника
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