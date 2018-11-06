В Ивантеевке установлен памятник фабриканту и меценату Владимиру Лыжину

Ивантеевка, Московская область, , 17:31 — REGNUM В Ивантеевке Московской области в год 80-летия города открыли памятник русскому фабриканту и меценату Владимиру Александровичу Лыжину (1869−1918). Владелец Тонкосуконной фабрики Владимир Лыжин не только создал современное производство, построил большой и благоустроенный рабочий поселок, но и активно участвовал в создании архитектурного облика Ивантеевки. В частности, благодаря ему, и его другу, знаменитому архитектору Льву Кекушеву в городе появились здания в стиле «московский модерн». Но больше Владимир Лыжин известен как благотворитель. Он построил первую в Ивантеевке школу и дома для учителей, организовал и содержал местный театр, много жертвовал на храмы, детские приюты. Он же создал систему денежной и продовольственной поддержки семей фабричных рабочих.

Монумент Владимиру Лыжину был изготовлен и установлен на средства городских предпринимателей.

Автор памятника — московский скульптор Максим Малашенко.