В Москве проходит фестиваль «Новое британское кино»

Москва, , 16:36 — REGNUM В Москве в кинотеатрах «Каро 11» и «Октябрь» проходит XIX фестиваль «Новое британское кино». До 18 ноября поклонники киноискусства с Туманного Альбиона могут посмотреть лучшие работы последнего времени признанных мастеров из Великобритании. Организаторы форума утверждают, что к какому бы жанру и стилю не относился фильм, в нем обязательно будет присутствовать чисто британские составляющие: особый юмор, фирменная эксцентрика и страсть. К обязательному просмотру критики рекомендуют криминальный кинороман «Вдовы», семейную драму «Темная река», исторический сюжет «Фаворитка», а также экранизацию романа Иэна Макьюэна «На берегу» и биографию писательницы «Колетт» с Кирой Найтли в главной роли.

Следует также отметить, что некоторые из фильмов — «Колетт», «Фаворитка», «Вы умрете или мы вернем вам деньги» позже можно будет увидеть в российских кинотеатрах.