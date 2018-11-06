Разработчик Deus Ex и Thief высказался о проектах компании Bethesda

Вашингтон, , 16:13 — REGNUM Создатель таких культовых игр как Deus Ex, System Shock и Thief Уоррен Спектор высказался о его отношении к проектам компании Bethesda. Интервью с ним 5 ноября опубликовал портал PCGamesN.

Спектер заявил, что проекты, которыми занималась его команда, если и напоминают то, что делает Bethesda, то очень отдалённо. Разработчик сказал, что эта компания делает игры-симуляторы «глубиной в дюйм и шириной в милю», создавая миры, которые можно изучать и в которых можно жить. Тогда как его подход совершенно противоположный. Спектер отметил, что, возможно, у него будут неприятности из-за этих слов.

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Напомним, старые геймеры знают Спектера по таким классическим играм как Crusader, Ultima и Wing Commander. Сейчас он участвует в реализации проектов Underworld Ascendant и System Shock 3.

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