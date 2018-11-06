Вышел второй трейлер фильма «Баллада Бастера Скраггса» братьев Коэнов

Лос-Анджелес, США, , 15:48 — REGNUM Netflix выпустила второй трейлер фильма «Баллада Бастера Скраггса» режиссёров Итана и Джоэла Коэнов. Ролик был опубликован 5 ноября на официальном YouTube-канале компании.

«Истории живут вечно. Люди нет», — такие слова создатели фильма разместили в описании к видео. В фильме-антологии Коэнов приняли участие такие известные актеры, как Джеймс Франко, Лиам Нисон, Том Уэйтс и Зои Казан. Роль Бастера Скраггса исполнил Тим Блейк Нельсон.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что при создании фильма братья Коэны впервые использовали цифровой формат съемок. Благодаря этому оператору Брюно Дельбоннелю удалось улучшить цвета в некоторых сценах картины.

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