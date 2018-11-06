В сети появился трейлер документального фильма об Арете Франклин

Лос-Анджелес, США, , 15:22 — REGNUM Издание Variety опубликовало отрывок из документального фильма Amazing Grace о соул-певице Арете Франклин, съёмки которого проходили Лос-Анджелесе в 1972 году. Премьера картины состоится 12 ноября на фестивале DOC NYC. В широкий прокат она выйдет в 2019 году.

Режиссёром фильма, где рассказывается о концерте певицы в баптистской церкви, стал Сидни Поллак. Незадолго до своей смерти в 2008 году он попросил продюсера Алана Эллиота выкупить видеоматериалы и закончить проект на студии Warner Bros. Картину не могли закончить более 46 лет из-за нескольких судебных процессов, связанных с владением авторских прав музыкальным лейблом Atlantic Records. Песни, которые Франклин исполняла во время съёмок, вошли в альбом Amazing Grace, признанным лучшей госпел-пластинкой в истории.

Напомним, Арета Франклин скончалась 16 августа в возрасте 76 лет. За свою жизнь она удостоилась множества музыкальных наград, в том числе премии «Грэмми» и титула «королевы соула». Певица стала первой женщиной в истории, попавшей в Зал славы рок-н-ролла.

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