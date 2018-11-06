Sony не будет торопиться с возвратом Marvel прав на фрашизу «Человек-паук»

Лос-Анджелес, США, , 14:28 — REGNUM Благодаря успешному выступлению фильма «Веном» с Томом Харди в кинопрокате компания Sony, возможно, не будет спешить с возвратом прав на франшизу студии Mavel. Об этом 5 ноября сообщил портал Comicbook.

По мнению старшего аналитика компании Exhibitor Relations Джеффа Бока, Sony оценила финансовый потенциал франшизы и явно нацелилась на то, чтобы выпустить серию фильмов. Эксперт высказал идею о том, что сейчас Disney нуждается в «Человеке-пауке» от Sony больше, чем Sony нуждается в Disney. Таким образом, если компания будет последовательно выпускать фильмы, которые захочет видеть аудитория, то Disney придется купить Sony, чтобы вернуть франшизу назад.

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Напомним, с момента выхода в прокат фильм «Веном» собрал в мире уже более $541 млн. Бюджет картины режиссера Рубена Флейшера составил $100 млн.

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