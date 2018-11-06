Мединский: Севастополь станет историко-культурной столицей России

Севастополь, , 14:22 — REGNUM Власти страны сделают всё необходимое, чтобы Севастополь стал историко-культурной столицей России. Об этом 6 ноября на открытии мемориального комплекса «Малахов Курган» заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Мы будем развивать Музей обороны Севастополя, Исторический бульвар, строить здесь культурные и мемориальные комплексы, сделаем всё, чтобы Севастополь был новой историко-культурной столицей страны. То, что было сделано в последние два-три года, только начало того огромного комплекса работ в сфере культуры, которые начинает делать Россия в Севастополе», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе открыли после масштабной реконструкции мемориальный комплекс памятников обороны города-героя «Малахов Курган», где были отреставрированы оборонительная башня Корниловского бастиона, Вечный огонь и другие исторические памятники, а также инфраструктура.

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