Жители Чечни впервые смогут прочитать «Евгения Онегина» на чеченском

Грозный, , 13:20 — REGNUM У жителей Чечни в скором времени появится возможность прочитать на чеченском языке «Евгения Онегина». Одно из самых известных произведений русской классики, написанное великим русским поэтом Александром Пушкиным, впервые переведено на чеченский. Автором перевода стал член Союза писателей России, поэт Хусейн Хатаев, сообщили ИА REGNUM 6 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

Презентация его труда прошла в Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова. На ней присутствовали представители писательского цеха Чечни, преподаватели и студенты вузов и техникумов, журналисты. Первые части перевода уже были опубликованы в журнале «Вайнах». Полностью роман должен выйти в издательстве «Грозненский рабочий».

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Следующим большим трудом, за который взялся переводчик Хусейн Хатаев, стала трагедия Уильяма Шекспира «Гамлет», отметили в пресс-службе главы субъекта.

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