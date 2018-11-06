Тор из кинокомиксов Marvel в новом фанатском ролике предстал в образе СССР

Лос-Анджелес, США, , 12:23 — REGNUM В сети появился ролик, который сделал один из фанатов киновселенной Marvel. В нем на основе сцен из фильма «Мстители: война бесконечности» была показана история Второй мировой войны. Видео было опубликовано 5 ноября на форуме Reddit.

В этом видео СССР предстает в образе Тора, пришедшего на помощь союзникам. До момента его появления в видео «показаны» такие события, как оккупация Чехословакии, битва за Дюнкерк, капитуляция Франции и нападение на Перл-Харбор.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало ролик, которое поклонники Marvel выпустили к премьере художественного фильма «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри и группу Queen. В нем на фоне музыкальной композиции Don't Stop Me Now показаны кадры из ленты «Мстители: война бесконечности».

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