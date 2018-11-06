Опубликован первый трейлер фильма по аниме-сериалу «Психо-паспорт»

Токио, , 11:26 — REGNUM Вышел первый трейлер анимационного фильма, в основу которого ляжет популярный аниме-сериал «Психо-паспорт». Ролик был опубликован 5 ноября на портале Comicbook.

Первый фильм трилогии получил название Case 1: Crime and Punishment («Случай 1: преступление и наказание), его премьера запланирована на 25 января 2019 года. Главными действующими персонажами в нем будут Симоцуки Мика (Аянэ Сакура) и Гинодза Нобучика (Кэндзи Нодзима).

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Напомним, в трилогии будут показаны три независимые истории. Согласно имеющейся информации события будут происходить в разные периоды основной временной шкалы «Психо-паспорта». Согласно предположениям фанатов, первый фильм станет приквелом к сериалу.

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