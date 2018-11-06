Российский фестиваль анимационного кино начал приём заявок на конкурс

Суздаль, Владимирская область, , 10:27 — REGNUM В Суздале с 13 по 18 марта пройдет XXIV Открытый российский фестиваль анимационного кино. Оргкомитет смотра начал приём заявок на участие в основной программе и объявил о проведении традиционных конкурсов фестивальных заставок и плакатов.

На предварительный отбор для участия в конкурсной программе принимают анимационные работы, произведенные студиями, объединениями, учебными заведениями и отдельными авторами. Прием заявок продлится до 15 декабря.

Ежегодно оргкомитет формулирует новую тему фестиваля, которая обыгрывается в оформлении площадок форума, плакате и заставке. Темой двадцать четвертого ОРФАК стала «Точка отсчета». Она напоминает о скорости движения кинопленки, о двадцати четырех кадрах в секунду и о двадцати четырёх часах в сутках. Отобразить тему фестиваля в плакатах могут профессиональные дизайнеры, начинающие художники, студенты и дети. Для участия важно показать в своем рисунке тему «Точка отсчета» и воплотить свое видение главных символов смотра — девочки и гуся.

Похожая задача лежит и на плечах участников конкурса заставки: им необходимо создать анимационный фильм продолжительностью от 10 до 20 секунд, который может предварять все фестивальные показы. В этом ролике так же должна быть отражена тема нынешнего смотра в компании девочки с гуся. Плакаты и заставки принимаются до 20 января.

Напомним, в прошлом году темой фестиваля стала «Вкусная анимация». На смотре представили более 100 мультипликационных работ, созданных на территории России и Белоруссии.

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