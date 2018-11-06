В Южном университете прошёл цикл лекций о культуре народов мира

Ростов-на-Дону, , 10:22 — REGNUM Цикл просветительских лекций о культуре народов мира «Мир вашему дому» организовали в Ростове-на-Дону Историко-патриотический центр, Интерклуб Южного федерального университета и Ростовское региональное отделение общества «Знание», сообщает 6 ноября пресс-служба вуза.

В качестве лекторов в проекте выступили иностранные студенты, носители той культуры, с которой они знакомили своих слушателей. Так, в Академии биологии и биотехнологии ЮФУ прошло мероприятие, посвященное культуре и традициям Туркмении.

Следующей стала лекция о Египте, которую прочитала студентка Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Хенди Невин Мамдух. Слушатели приняли участие в игре-викторине, благодаря которой смогли узнать много нового об арабской стране.

Узнать об Африке студенты ЮФУ смогли на лекции в Институте математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича. Там представители Студенческого интернационального клуба ЮФУ из Свазиленда, Чада, Мозамбика из Мадагаскара рассказали слушателям о культуре своих стран.

Завершающую лекцию провел руководитель Интернационального клуба Южного федерального университета Еияс Аль-Хатиб. Он рассказал первокурсникам о своей жизни в Сирии, о богатой культуре, национальной кухне и традициях своей страны. С большим восторгом и интересом студенты просмотрели фильм о том, что представляет собой Сирия в настоящее время.

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